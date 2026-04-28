Comores : le Forum économique vise à renforcer des échanges intra-régionaux encore limités

Les échanges commerciaux au sein de l’océan Indien restent très limités. A peine quelques pourcents du commerce total de la zone se font entre États insulaires qui, pour la plupart, se trouvent pourtant à courte distance les uns des autres et partagent des besoins semblables.

Réunis à Moroni depuis le 27 avril, responsables publics et opérateurs privés ont profité du Forum économique des îles de l’océan Indien pour plaider en faveur d’un approfondissement de l’intégration régionale. L’objectif affiché est clair : rendre les transactions et les investissements plus fluides entre les différents territoires.

Parmi les pistes évoquées figure l’harmonisation des cadres juridiques liés aux investissements afin d’éviter des régimes divergents qui freinent les initiatives transfrontalières. Le gouvernement comorien défend l’idée d’un alignement des textes pour faciliter la mobilité des capitaux et des entrepreneurs à travers la région.

Les participants ont aussi souligné des barrières concrètes à lever, comme les mesures de déplacement et de visa qui varient fortement d’une île à l’autre et compliquent le déploiement d’investissements inter-îles. Les autorités cherchent des arrangements réciproques pour simplifier ces démarches et encourager la circulation des hommes d’affaires.

Mutualiser compétences, normes et marchés

Du côté des promoteurs de l’investissement, la coopération passe par le partage des savoir-faire entre entreprises et par la construction de filières communes, notamment pour favoriser la transformation locale des produits. L’idée est de rapprocher les acteurs, de définir des branches porteuses partagées et de conclure des partenariats solides malgré les problèmes d’infrastructures de transport et de connectivité.

Le secteur privé souhaite également coordonner les besoins et les achats pour gagner en puissance d’achat et mieux répondre aux exigences de qualité et de normes. Regrouper les commandes et harmoniser les standards sont vus comme des leviers concrets pour réduire les coûts et ouvrir de nouveaux débouchés.

Les représentants du patronat comorien envisagent leur archipel comme une porte d’entrée vers des marchés plus vastes — de la Ligue arabe à la Zone de libre-échange continentale africaine — et espèrent que ce forum permettra aux entreprises de l’océan Indien d’accéder à ces espaces. Outre les États insulaires, des délégations venues, entre autres, du Mozambique, de la Côte d’Ivoire et de la Tanzanie sont attendues pour participer aux discussions.