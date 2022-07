« Comme on veut me tuer, je … », l’influenceuse ivoirienne Emma Lohoues en danger ?

L’actrice et influenceuse ivoirienne Emma Lohoues s’est attirée la colère des internautes après avoir annoncé la destruction de ses effets personnels.

Emma Lohoues est dans le collimateur des internautes depuis jeudi dernier. Il est reproché à la jeune influenceuse d’avoir décidé de bruler ses effets personnels plutôt que d’en faire don. « Je veux vider mes anciens sacs et shoes », a annoncé Emma Lohoues qui précise qu’elle ne compte pas en faire cadeau à ses proches.

« Mais je peux pas les offrir ; ça aurait pu servir à d’autres mais comme on veut me tuer, je pense que les jeter ou brûler reste la solution. Dommage« , a expliqué l’influenceuse. Ces insinuations d’Emma Lohoues qui montrent qu’elle a très peur pour sa vie n’a pas été du goût des internautes.

Mais ce n’est pas la première fois que Emma Lohoues tient de tels propos. Il y a environ un mois, elle avait surpris les internautes en s’affichant en train de déchirer des demandes d’aide qui lui ont été envoyées par ses fans en situation difficile.

Emma Lohoues excédée par les critiques…

La raison est toute simple, la jeune femme estime que si son argent est aussi sale au point qu’elle soit traitée de trafiquante de drogue ou de mangeuse de Ca*a, elle préfère ne plus en faire don à travers des actes de générosité.

Après avoir brûlé publiquement une dizaine de papiers qui lui a été adressée, l’ex de DJ Arafat a décidé de révéler la source de sa richesse. « Mon SPA me rapporte au moins 1 million par jour. J’investis dans le cosmétique et l’immobilier. J’ai acheté beaucoup de terrains et de maisons, c’est ma nouvelle passion », a-t-elle révélé.

Malheureusement, la question sur la source de sa richesse revient toujours en Côte d’Ivoire à l’éclatement d’une affaire scandaleuse.