Colombie : le président Gustavo Petro affirme avoir échappé à une tentative d’assassinat lors d’un déplacement en hélicoptère

Mardi, le président colombien Gustavo Petro a déclaré avoir échappé à une tentative d’assassinat survenue la veille alors qu’il se déplaçait à bord d’un hélicoptère. L’information a été livrée par le chef d’État lui-même lors d’un conseil des ministres diffusé en direct.

Selon ses explications, l’appareil n’a pas pu se poser comme prévu dans le département de Córdoba, sur la côte caraïbe, parce que son équipe de sécurité a estimé que l’environnement présentait des risques immédiats. Les responsables chargés de sa protection ont craint des attaques visant l’appareil, ce qui a conduit à modifier la trajectoire prévue.

Petro a ajouté qu’ils avaient dû rester en vol plusieurs heures avant d’atterrir dans un lieu différent de celui initialement prévu, précisant que ce repli visait à préserver sa vie. Le président, issu d’une aile progressiste et en fonction depuis 2022, affirme depuis plusieurs mois être la cible de réseaux armés liés au narcotrafic.

Contexte et enjeux