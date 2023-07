Colombie : 08 morts dans un glissement de terrain

- Publicité-

Au moins huit personnes ont perdu la vie et une vingtaine d’autres sont portées disparues suite à un glissement de terrain dévastateur qui s’est produit sur la route reliant Bogota au sud-est de la Colombie.

Dans la soirée du lundi, un glissement de terrain meurtrier a frappé la Colombie, causant la mort d’au moins huit personnes et laissant une vingtaine d’autres portées disparues. Les services d’urgence ont rapporté que cet événement tragique s’est produit sur la route reliant la capitale colombienne, Bogota, au sud-est du pays, près de la municipalité de Puente Quetame, située dans le département de Cundinamarca.

Les pompiers de la région ont été rapidement dépêchés sur les lieux pour mener les opérations de recherche et de sauvetage. Ils ont signalé qu’une vingtaine de personnes étaient toujours portées disparues à la suite de ce glissement de terrain dévastateur. Les premiers éléments d’enquête indiquent que les fortes pluies qui se sont abattues dans la région ont provoqué l’instabilité des sols, entraînant ainsi le glissement de terrain.

Les équipes de secours s’efforcent de retrouver les personnes disparues, mais les conditions météorologiques difficiles et la nature instable du terrain compliquent les opérations de sauvetage. Les autorités locales ont déployé tous les moyens disponibles pour apporter une assistance rapide et efficace aux victimes et à leurs familles dans cette période difficile.

Le glissement de terrain a également causé d’importants dégâts matériels, avec des maisons et des infrastructures détruites par la force dévastatrice de l’événement. Les équipes d’urgence travaillent en étroite collaboration avec les autorités locales pour évaluer les dommages et fournir un soutien aux personnes touchées.

Cet incident tragique rappelle la vulnérabilité de certaines régions de la Colombie aux phénomènes naturels violents tels que les glissements de terrain. Les autorités locales et les organisations de secours doivent redoubler d’efforts pour renforcer les mesures de prévention et de réponse en cas de catastrophes naturelles, afin de minimiser les pertes humaines et les dégâts matériels.