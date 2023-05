Colombie: 04 enfants retrouvés vivants dans un avion écrasé il y a 2 semaines

- Publicité-

Quatre enfants ont été retrouvés vivants dans un avion qui s’est écrasé il y a deux semaines en Colombie. Les autorités ont salué l’effort des équipes de recherche et ont exprimé leur joie face à cette issue miraculeuse. Un bébé de seulement 11 mois fait partie des survivants, qualifié de véritable miracle. Les détails sur leur survie pendant 17 jours dans la forêt restent encore à déterminer.

Le président colombien Gustavo Petro a partagé une déclaration sur ses réseaux sociaux mercredi, annonçant la découverte de quatre enfants vivants dans l’épave de l’avion qui s’était écrasé à Guaviare, il y a deux semaines. Il a exprimé sa gratitude envers les soldats et les équipes de recherche pour leurs efforts acharnés qui ont abouti à cette issue miraculeuse. Petro a également confirmé que parmi les survivants se trouve un bébé âgé de seulement 11 mois, qualifiant sa survie de véritable miracle.

Les détails exacts sur la manière dont Lesly Bonbaire (13 ans), Soleiny Ranoque (9 ans), Tien Ranoque (4 ans) et le bébé Cristian Ranoque (11 mois) ont réussi à survivre à l’accident et à rester en vie pendant 17 jours n’ont pas encore été divulgués. Selon les informations de Blu Radio, Lesly, l’aînée des frères et sœurs, aurait déclaré avoir construit un abri temporaire dans la forêt pour protéger ses frères et sœurs et assurer leur survie.

Malheureusement, les autorités ont également annoncé la découverte des corps de quatre autres personnes qui se trouvaient à bord de l’avion. L’épave a été retrouvée dans les forêts du sud du pays. Les circonstances exactes de l’accident et les raisons pour lesquelles les enfants ont survécu tandis que d’autres ont perdu la vie restent à déterminer.