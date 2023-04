Coco Emilia internée ? une étrange révélation sur sa santé mentale enflamme la toile

- Publicité-

En plein bras de fer avec le père de sa fille, Francis M’vemba, Coco Emilia, s’est faite très rare sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Alors que la raison de son absence prolongée reste encore inconnue, les rumeurs sur la toile suggèrent une cause terrible qui pourrait expliquer cette situation.

Coco Emilia est une personnalité très suivie sur les réseaux sociaux, avec une communauté de fans fidèles qui apprécient ses contenus créatifs et inspirants. Mais depuis sa séparation à polémique avec l’homme d’affaire Francis M’vemba, l’influenceuse s’est plongée dans un silence. Plusieurs semaines après, une internaute vient de faire une révélation incroyable sur la prétendue cause de cette discrétion de l’influenceuse.

Selon les informations relayées par l’internaute sur la page sociale camerounaise « Bouillon Chaud », la star serait plongée dans une profonde détresse psychologique, souffrant notamment de troubles de la dépression. Cette source ajoute même que Coco Emilia serait actuellement hospitalisée pour recevoir les soins nécessaires à son rétablissement.

“J’ai eu un fax de maaa Mvemba (ndlr : surnom de Coco Emilia, en référence à son ex-mari Francis Mvemba). Apparemment, elle souffre de folie depuis des années et prenait des médicaments. Donc, elle avait arrêté un temps, ajouté à ça la dr0gue, et la famille le savait. Et apparemment, c’est dernièrement que paa Mvemba a su. On ne lui a jamais dit la vérité. Donc c’est ça qui a repris. C’est une proche qui m’a donné le fax (…). Elle est au CHU« , a révélé l’internaute.

Même si cette révélation reste à prendre avec des pincettes, certains avancent que cette situation serait liée à une déception amoureuse, consécutive à la rupture de la star avec le diamantaire Francis Mvemba. Ces allégations ont suscité des réactions mitigées sur la toile, certains émettant des doutes quant à la véracité de ces informations, tandis que d’autres expriment leur soutien à l’influenceuse en cette période difficile. En tout cas, les fans de l’influenceuse sont très préoccupés par le silence de Coco Emilia et espèrent qu’elle fera bientôt son retour.