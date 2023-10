Coco Emilia, femme battue? Son message codé qui lance la polémique

- Publicité-

Coco Emilia, une célèbre influenceuse camerounaise, a récemment joué le rôle d’une avocate dans le clip intitulé « Mon mari » de l’artiste Ulanda. Cependant, cela a suscité une controverse autour des raisons de son divorce avec le père de sa fille, Sophie.

Coco Emilia dit non aux violences conjugales. Pour y parvenir, l’ex-femme de Francis Mvemba a prêté son image à la nouvelle chanson de la chanteuse camerounaise, Ulanda, intitulée ‘’Mon mari’’.

Dans la vidéo où Coco Emilia joue le rôle principal, elle incarne une femme battue régulièrement par son mari et affiche un visage couvert de bleus. Comme pour décourager définitivement les violences faites aux femmes, en particulier les violences conjugales, Coco Emilia a également utilisé sa page Facebook pour régler ses comptes avec les hommes violents.

« Il est si facile de rester à l’écart et de juger… en jurant que cela ne vous arrivera jamais, en vous moquant de la douleur de quelqu’un d’autre. Sans savoir exactement ce qui s’est passé, sans se soucier de ce qui pousse les victimes à rester ou à partir. Cependant, même si nous sommes à la merci du destin, nos décisions comptent. Même la femme la plus belle et la plus parfaite ne peut offrir que ce qu’elle possède. Nous sommes humains et nous avons tous un point de rupture. Je m’appelle Coco Emilia et voici mon mari », peut-on lire dans son message.

Alors qu’aucune raison n’a été dévoilée concernant son divorce avec l’homme d’affaires congolais Francis Mvemba, les fans de l’influenceuse ont rapidement établi un lien. Selon ses abonnés, leur divorce largement médiatisé pourrait bien être lié à des violences conjugales que Coco Emilia ne pouvait plus supporter.