Coach Hamond Chic : sa fille reproduit ses mimiques à 100% (vidéo)

Il n’est pas rare de voir des célébrités exhiber leurs enfants sur les réseaux sociaux, probablement, pour accroitre leur cote de popularité. Dans cette optique, Coach Hamond Chic vient de publier une vidéo de sa fille, où la petite est vue, en train de reproduire, à 100%, les mimiques de sa mère, une exhibition, qui a conquis la toile.

Plus une personne devient célèbre, plus elle attire sur elle-même et son entourage immédiat, le feu des projecteurs. Pendant que certaines célébrités font tout, pour protéger leurs familles des paparazzis et des réseaux sociaux, d’autres n’hésitent pas à faire feu de tout bois, montrant ce qui se passe au sein de leurs familles. Il semble que Coah Hamond Chic fait partie de cette dernière catégorie.

« Aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le nombre des années »

En effet, à la faveur d’une vidéo que l’influenceuse ivoirienne a, récemment, publiée sur les réseaux sociaux, sa fille d’environ 7 ans est vue, alors qu’elle imitait sa génitrice à la perfection. Habillée d’un débardeur blanc et d’une culotte beige, et flanquée d’une paire de lunettes, couleur rose, la petite fille a fait une démonstration des mimiques que sa mère à l’habitude de faire, lors de ses séances de coaching.

Comme une adulte, sans crier gare, cette gamine a prouvé à la face du monde qu’on n’a pas besoin d’atteindre un âge mûr, pour se comporter en adulte, comme quoi, « aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le nombre des années » (confer « Le Cid » de Corneille).

Il faut dire que cette exhibition de la fille de la coach matrimoniale intervient, après que des internautes se sont exercés à imiter l’influenceuse ivoirienne. Surement, pour prouver qu’elle n’est pas du reste, la propre fille de la conseillère s’est prêtée au jeu, pour le plus grand bonheur de sa communauté naissante.

Pour rappel, les vidéos TikTok de Hamond Chic sont, souvent, reprises par de nombreux utilisateurs des réseaux sociaux, certainement, une façon d’afficher leur attachement aux conseils de la célébrité ivoirienne, qui, lors de ses séances virtuelles, partage sa joie de vivre avec ses abonnés.

La vidéo est disponible, ici