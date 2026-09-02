Climat des affaires : la Côte d’Ivoire, le Sénégal et le Togo en tête dans l’UEMOA en 2025

La Côte d’Ivoire, le Sénégal et le Togo affichent les meilleurs indicateurs de climat des affaires au sein de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) en 2025, selon des chiffres publiés en juin 2026 par la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).

L’indicateur, élaboré par la BCEAO à partir d’enquêtes mensuelles menées auprès des entreprises modernes de l’Union, mesure la perception des chefs d’entreprise sur l’environnement économique à partir de la production industrielle, du chiffre d’affaires du commerce et des services, ainsi que de l’emploi et des services financiers. Il retient une valeur de référence fixée à 100 points.

En 2025, la Côte d’Ivoire enregistre le meilleur score de la zone avec 102 points, devant le Sénégal (101,8 points) et le Togo (101,2 points), tous deux au-dessus de la moyenne régionale établie à 101,1 points. Le Mali affiche pour sa part un score de 98,7 points, en retrait par rapport à la moyenne de l’Union.

Ce classement recoupe les conclusions du rapport Business Ready 2025 (B-Ready) de la Banque mondiale, publié fin décembre 2025, qui plaçait déjà le Togo au 4e rang africain, le Sénégal au 9e rang et la Côte d’Ivoire au 10e rang parmi les économies les plus favorables aux entreprises sur le continent.