Classement FIFA féminin juin 2023: statu quo en tête, le Bénin gagne une place

La FIFA a dévoilé ce vendredi son classement actualisé des sélections nationales féminines. En tête du tableau, les Etats-Unis mènent la danse devant l’Allemagne. Les Amazones béninoises gagnent une place dans le classement général.

Malgré l’absence de compétition, le Bénin ne régressera pas dans le dernier classement mondial féminin, publié ce vendredi. Au contraire, les Amazones gagnent une place et remontent à la 145è place, 146è lors du pointage du mois de mars, les Béninoises profitent notamment des 101 matchs internationaux disputés à travers la planète pour soigner leur position dans le tableau. Cependant, les Guerrières restent toujours bloquées à la 26è place en Afrique, très loin du trône, bien gardé par le Nigéria. Premières sur le continent, les Super Falcons partagent le podium avec l’Afrique du Sud, championne d’Afrique en titre, et le Cameroun (3è).

En haut du tableau, pas de changement dans le top 5. Les États-Unis (1ers, -) sont toujours en tête, suivi d’un quatuor européen composé de l’Allemagne (2e, – ), de la Suède (3e, – ) , de l’Angleterre (4e, – ) et de la France (5e, – ). Mais derrière, ça bouge : L’Espagne (6e, +1) et le Canada (7e, -1) intervertissent leur place, le Brésil (8e, +1) et les Pays-Bas (9es, -1) également, tout comme de nombreuses autres équipes du Top 50.

Le top 10 mondial

La position du Bénin dans le classement

