Classement FIFA féminin décembre 2023: l’Espagne sur le trône, chute brutale de la Suède, le top 10 mondial

-Publicité-

Vainqueur de la Coupe du monde féminine 2023, l’Espagne s’est emparé du fauteuil de leader dans le classement FIFA féminin de décembre 2023, dévoilé ce vendredi. La Suède sort du top 4.

La FIFA a dévoilé ce vendredi son classement actualisé des sélections nationales féminines. Une liste dominée par l’Espagne qui trône en tête du tableau. Aidée par sa bonne campagne européenne, la Roja va donc finir l’année civile à la première place de ce pointage.

Du même Pays:

Respectivement deuxième et troisième, les Etats-Unis (+1) et la France (+2) complètent le podium. En dessous du top 3, on retrouve l’Angleterre (4è) qui devance la Suède qui a perdu quatre places dans le classement général (5e, -4), abandonnant ainsi sa couronne de leader. L’Allemagne (6e), les Pays-Bas (7e), le Japon (8e), la RDP Corée (9e), et le Canada (10e) complètent le top 10.

Le top 10 mondial: