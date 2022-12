Classement FIFA féminin décembre 2022: les Etats-Unis en tête, le Bénin très loin derrière

La FIFA a dévoilé ce vendredi son classement du mois de décembre 2022 pour le compte des sélections nationales féminines. A l’échelle mondiale, les Etats-Unis sont en tête devant l’Allemagne et la Suède. Au plan africain, le Bénin conserve sa 25è place (146è mondial).

Si tous les yeux sont tournés vers le Qatar où se déroule la Coupe du monde 2022 de football masculin, le foot féminin n’est pas non plus resté loin des projecteurs. 48 matches internationaux ont été disputés côté femmes depuis le mois d’octobre 2022. Des duels qui ont impacté significativement le dernier classement FIFA dans cette catégorie.

Qatar 2022 Quarts de Finale Fifa Coupe du Monde Croatie - - Brésil Fifa Coupe du Monde Pays-Bas - - Argentine Fifa Coupe du Monde Maroc - - Portugal Fifa Coupe du Monde Angleterre - - France

A l’échelle mondiale, les Etats-Unis gardent le fauteuil de leader. Les Américaines finissent l’année à la première place avec 2078 points. Un exploit des dames du sélectionneur Vlatko Andonovski qui conservent leur couronne pour la cinquième année consécutive.

Mais les USA voient leur écart avec leur dauphin, l’Allemagne (2è, 2073 points), se réduire considérablement, conséquence de leur trois défaites lors des quatre dernières sorties dont une contre la Mannschaft (1-2). Le podium est complété par la Suède (3è, -1) qui devance l’Angleterre (4ème) et la France ( 5ème). Dans le reste du classement, le Canada occupe la 6è place devant l’Espagne (7è) tandis que la Corée du Nord ferme le top 10.

Au plan africain

En Afrique, le podium reste inchangé avec le Nigéria en tête devant l’Afrique du Sud et le Cameroun. Bloqué à la 7è place lors du dernier pointage malgré ses défaites face à l’Espagne (0-4) et contre le Canada (0-4), le Maroc conserve sa position. Les Lionnes de l’Atlas sont toujours devant l’Algérie (9è), le Mali (11è) et le Sénégal (12è).

Sans compétition en jambe depuis son élimination dès les phases qualificatives de la CAN féminine 2022, le Bénin n’a pas évolué sur le continent dans le classement FIFA féminin de décembre. Les Écureuils dames sont toujours bloquées à la 25è place en Afrique et 146è dans le monde.