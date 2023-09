Classement de la puissance militaire mondiale 2023: le Nigeria occupe la 36ème place

- Publicité-

Le Nigeria a été classé 36ème dans le récent classement de la puissance militaire mondiale pour l’année 2023. Ce classement évalue divers facteurs, mais ne prend pas en compte les capacités nucléaires.

Le classement de la puissance militaire mondiale 2023 a suscité des discussions à l’échelle internationale, mettant en lumière les forces et les faiblesses des forces armées de divers pays.

Les pays africains ont affiché une variabilité significative dans ce classement. L’Égypte, par exemple, occupe la 14ème place, ce qui en fait la nation la mieux classée sur le continent africain. L’Algérie, l’Afrique du Sud et le Nigeria suivent respectivement aux 26ème, 33ème et 36ème places.

Bien que le Nigeria soit l’une des économies les plus importantes d’Afrique et qu’il dispose d’une population considérable, son classement dans le domaine militaire montre qu’il existe des opportunités pour améliorer et moderniser ses forces armées.

Les positions variées des pays africains dans ce classement reflètent la diversité des priorités et des ressources disponibles sur le continent. Cependant, il est essentiel que les gouvernements africains continuent à œuvrer pour la stabilité et la sécurité régionales, tout en tirant parti de leur potentiel économique et humain pour s’imposer sur la scène mondiale.

Le classement de la puissance militaire mondiale tient compte de plusieurs facteurs, notamment la quantité d’équipement militaire et de troupes à la disposition de chaque pays, ainsi que sa situation financière, sa géographie et ses ressources disponibles. Cependant, il convient de noter que ce classement ne prend pas en compte les capacités nucléaires, se concentrant principalement sur la force militaire conventionnelle.

Voici une liste des pays classés en termes de force militaire en 2023:

1. États-Unis

2. Russie

3. Chine

4. Inde

5. Royaume-Uni

6. Corée du Sud

7. Pakistan

8. Japon

9. France

10. Italie

11. Turquie

12. Brésil

13. Indonésie

14. Egypte

15.Ukraine

16. Australie

17.Iran

18. Israël

19. Viêt Nam

20. Pologne

21. Espagne

22. Arabie Saoudite

23. Taïwan

24. Thaïlande

25. Allemagne

26. Algérie

27. Canada

28. Argentine

29. Singapour

30. Grèce

31. Mexique

32. Philippines

33. Afrique du Sud

34. Corée du Nord

35. Norvège

36. Nigéria

37. Suède

38. Birmanie

39. Pays-Bas

40. Bangladesh