Clasico: les onze entrants de Barça-Real Madrid

Découvrez les compos officielles du premier Clasico de la saison entre le Barça et le Real Madrid. Le match est prévu à Montjuic, à partir de 15h15 (GMT+1).

Le Barça reçoit le Real Madrid ce samedi après-midi, à l’occasion de la 11è journée de Liga. Troisième au classement, à une longueur du rival madrilène et à quatre du surprenant leader Gérone, les Blaugranas doivent éviter la défaite pour ne pas se faire distancer dans la course au titre.

Privé de Pedri, Sergi Roberto et De Jong pour ce duel au sommet, l’entraineur du Barça, Xavi, aligne un 4-3-3 avec Joao Cancelo au milieu de terrain, assisté de Gundogan et Gavi. En attaque, Joao Félix et Fermin tenteront d’alimenter Ferran Torres, seul en pointe.

En face, l’entraineur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, opte pour son 4-3-3 classique, avec Kepa dans les cages et le trio Tchouaméni, Kroos et Valverde dans l’entrejeu. Devant, Bellingham démarre derrière Rodrygo et Vinicius Jr.

Les compos officielles de Barça-Real:

FC Barcelone : Ter Stegen – Araujo, Iñigo Martinez, Christensen, Balde – Gavi, Fermin, Gündogan – Cancelo, Joao Félix, Ferran Torres

Real Madrid : Kepa – Carvajal, Rüdiger, Alaba, Camavinga – Valverde, Tchouaméni, Kroos – Bellingham – Rodrygo, Vinicius