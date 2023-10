Clash des titans: tirs à balles réelles entre Mario Balotelli et Zlatan Ibrahimovic

-Publicité-

La récente sortie explosive de Zlatan Ibrahimovic sur Mario Balotelli n’a pas tardé à faire réagir l’enfant terrible de Palerme. De passage sur la chaîne Twitch de TV Play, « Super Mario » a fusillé sans ménagement le géant suédois.

Loin des pelouses, la guerre des titans bat son plein entre Zlatan Ibrahimovic et Mario Balotelli sur les réseaux sociaux. Invité dernièrement à comparer l’ancien attaquant de l’Inter Milan et son ex-coéquipier à l’AC Milan, Rafael Leão, le néo retraité s’est exprimé sur la carrière de « Super Mario » lors d’un événement organisé par la Gazzetta dello Sport. Il a exprimé sa déception quant à ce qu’il perçoit comme une carrière gâchée de son ancien coéquipier en attaque.

« Balotelli ? Quand un jeune a l’opportunité de transformer son talent en un avenir et qu’il ne saisit même pas une seule opportunité… Je dis qu’il y en a beaucoup qui n’en ont qu’une, il en a eu plusieurs. Il a gaspillé son opportunité », a déclaré cash l’ancienne gloire milanaise.

Des propos qui n’ont manifestement pas plu à Mario Balotelli qui n’a pas tardé à dégainer. Le joueur de 33 ans a posté une photo de lui soulevant la Ligue des Champions en 2010 sous le maillot de l’Inter en mentionnant Zlatan Ibrahimovic (qui n’a jamais remporté la C1 de toute sa carrière). Mais visiblement pas satisfait de cette réponse à son ex-rival milanais, l’avant-centre d’Adana Demirspor est revenu à la charge, avec cette fois-ci des « missiles Satan 2 ».

C’est étrange qu’il m’ait attaqué comme ça sans raison. Je suis tout à fait d’accord avec Leão, qui a des coups de génie, mais je ne comprends pas très bien à quoi il faisait référence quand il parlait des tribunes. Cela m’a dérangé quand il l’a dit. Chacun peut avoir ses propres idées : je peux penser que Ronaldo était plus fort que Maradona, on peut comparer les joueurs, mais pas comme lui. Je l’ai toujours remercié pour l’aide qu’il m’a apportée sur le terrain, mais c’est une sortie un peu stupide. Maintenant, ce personnage a été créé, il est Dieu», a déclaré « Super Mario », dans une interview accordée à la chaîne Twitch de TV Play et relayée par Footmercato.

Avant d’enchainer: «Je suis désolé pour lui mais c’est une grosse b**… Vous pouvez me dire que j’ai raté l’opportunité de devenir l’un des plus grands du monde, c’est vrai. Il y en a très peu qui ont notre talent. Il pensait que j’aurais dû en faire beaucoup plus et il a raison… J’aurais pu gagner un Ballon d’Or». Vivement la saison 2 de la saga!