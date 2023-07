Clap Ivoire 2023: les lauréats nationaux des phases internationales connus

Le vendredi 21 juillet 2023, les représentants du concours de court métrage des jeunes cinéastes « Clap Ivoire » de la Côte d’Ivoire ont été connus lors d’une cérémonie au cinéma Majestic du Sofitel Hôtel Ivoire d’Abidjan Cocody.

En effet, Yapo Jean-Charles a remporté le prix pour sa production documentaire « Zehiri, la femme et le pouvoir » et Ouattara Massata a remporté le prix pour son film « Guêrêbou ». Lors de la deuxième place nationale en fiction, Mian Kouadio Paul pour son documentaire « Ce que peut cacher un regard » et Dago Lionel Jocelin pour « Le Génocide des baoulés ».

Lors de la phase nationale du concours, qui a eu lieu à l’Institut Goethe à Abidjan Cocody du 18 au 23 juillet, ils ont été choisis. Gorges Dabriré, qui était le président du jury, et son équipe ont présenté les résultats. Seuls les gagnants de chaque catégorie seront présents à la phase internationale qui se tiendra à Abidjan du 04 au 09 septembre, conformément à la tradition.

Avant la programmation des résultats, Diomandé Lison Fall Johnson, la directrice de l’Office national du cinéma de Côte d’Ivoire (ONAC-CI), a invité les cinéastes ivoiriens à briller comme des lucioles. « Briller dans tous les festivals avec des films de qualité. N’ayez pas peur, c’est la créativité qui gagne. Je dis merci, au jury pour le travail d’hercule abattu. Je profite pour féliciter les deux représentants de la Côte d’Ivoire qui vont représenter le drapeau ivoirien lors des phases finales internationales », a dit Mme Diomandé.

Eude Pokou, le représentant de la ministre de la Culture et de la Francophonie, a souligné que ce festival favorise la naissance d’une nouvelle génération de créateurs de films. Il est temps de prendre en compte et d’apprécier les jeunes réalisateurs. « Je me réjouis du niveau de travail des jeunes malgré les quelques imperfections. Sur 44 dossiers, ce sont deux qui vont représenter la Côte d’Ivoire à l’international », a ajouté M. Pokou.

Pour rappel, le festival Clap Ivoire est une compétition pour les jeunes réalisateurs de la zone de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) dans les domaines de la fiction et du documentaire. Les jeunes réalisateurs qui ont remporté une compétition nationale au sein des huit pays de l’UEMOA se regroupent dans la phase internationale.