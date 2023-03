« Claire Bahi est aujourd’hui dans un air de jugement et de supériorité »

De passage sur le plateau de l’émission Peopl’Emik diffusée sur la 3, le philanthrope libanais Hussein El Khayat s’est exprimé sans langue de bois sur ce qu’il pense de l’ancienne artiste coupé-décalé Claire Bahi, désormais pasteur-évangéliste.

L’ancienne première dame du coupé-décalé Claire Bahi a tourné dos au monde du showbiz au lendemain du décès tragique d’Arafat Dj en 2019. Aujourd’hui reconvertie, avec une vie visiblement dédiée à l’Éternel, la femme consacrée désormais pasteur-évangéliste ne cesse de faire parler d’elle à travers des révélations sur son passé lors de ses séances d’évangélisation.

Invité cette semaine pour se prononcer sur la nouvelle mission menée par la servante de l’Éternel, le libanais Hussein El Khayat qui a grandi en Côte d’ivoire, semble ne pas apprécier ce changement adopté par l’ancienne chanteuse du coupé-décalé.

« Je préfère plutôt l’artiste Claire Bahi parce que je trouvais qu’elle avait du talent (…) dans ce nouveau style, j’ai comme l’impression qu’aujourd’hui elle est dans un air de jugement et de supériorité », a déclaré Hussein El Khayat.

Pour rappel, Hussein El Khayat est un fervent défenseur d’un renforcement de l’Etat laïc, et de la lutte contre toute forme de discrimination. Il est réputé pour ses prises de positions sans filtres, et surtout son engagement pour la promotion du Genre et l’action sociale, preuve de son combat pour l’égalité des genres.