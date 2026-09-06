Cisjordanie occupée: Benyamin Netanyahu a ordonné l’évacuation d’avant-postes de colons

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu a ordonné l’évacuation d’avant-postes de colons construits sans l’aval de l’État en Cisjordanie occupée, a affirmé dimanche 6 septembre 2026 le ministre israélien des Finances Bezalel Smotrich. « À ma connaissance, Netanyahu a donné l’instruction d’évacuer » ces implantations, a-t-il déclaré lors d’un colloque à Jérusalem, précisant qu’il s’agit de sites bâtis dans les zones A et B, sous administration civile ou sécuritaire palestinienne selon les accords d’Oslo. Le ministre d’extrême droite, figure de proue du mouvement colon, a ajouté qu’il « n’aimait pas cette instruction ».

Ces avant-postes sont le plus souvent constitués de quelques caravanes ou préfabriqués, installés par des colons sans accord préalable du gouvernement israélien, à la différence des colonies formellement reconnues par l’État. Selon le site israélien Ynet, la directive concernerait une centaine d’implantations de ce type réparties en Cisjordanie. Le bureau du Premier ministre et l’armée israélienne n’ont pas répondu dans l’immédiat aux sollicitations sur le calendrier de cette opération.

Ni Bezalel Smotrich ni les autres sources citées par les agences n’ont précisé quels avant-postes seraient évacués en premier lieu, ni la date à laquelle l’opération pourrait débuter.

Selon l’ONG israélienne Peace Now, qui recense les implantations en Cisjordanie, le territoire occupé compte actuellement 340 avant-postes non autorisés, aux côtés de 146 colonies officiellement reconnues par Israël. L’ensemble de ces implantations, y compris les colonies reconnues, est considéré comme illégal au regard du droit international par les Nations unies et la majorité des gouvernements.

Une décision sous pression américaine

Cette annonce intervient après plusieurs semaines de tensions liées à des violences de colons contre des habitants palestiniens, notamment des sièges de domiciles et des campagnes de harcèlement. L’ambassadeur américain en Israël, Mike Huckabee, a récemment qualifié les colons violents de « terroristes » appelant à des « conséquences sévères », une prise de position qui a mis sous pression le gouvernement israélien sur ce dossier.

Le gouvernement de Benyamin Netanyahu, qui inclut plusieurs ministres proches du mouvement des colons dont Bezalel Smotrich, s’était jusqu’ici montré réticent à toute évacuation d’implantations en Cisjordanie, où vivent aujourd’hui plusieurs centaines de milliers de colons israéliens aux côtés d’environ trois millions de Palestiniens.