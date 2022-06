Cinéma: l’actrice Mary Mara de « Nash Bridges », retrouvée morte dans un fleuve

L’actrice Mary Mara, connue pour son rôle de Mme Sullivan dans la série Ray Donovan, a été découverte dimanche dans le fleuve Saint-Laurent dans la ville de Cape Vincent, rapporte la police de l’État de New York.

Encore une triste nouvelle pour l’univers du cinéma. La célèbre actrice Mary Mara, qui était surtout connue pour son rôle de Mme Sullivan dans la série Ray Donovan, est morte après s’être noyée dans le fleuve Saint-Laurent, a confirmé la police ce dimanche.

Selon les informations rapportées, la police a répondu à un appel pour une possible noyade dans la rivière vers 8 heures du matin et lorsque les agents se sont rendus sur les lieux, ils ont trouvé son corps dans l’eau.

Le même source ajoute que Mary avait rendu visite à sa sœur, et avait sauté dans la rivière pour faire de l’exercice. L’enquête préliminaire n’a révélé aucun signe d’acte criminel, nous indique la police. Néanmoins, son corps a été déposé au bureau du médecin légiste du comté de Jefferson pour une autopsie.

Pour rappel, Mary Mara est apparue dans 20 films et 40 émissions de télévision, dont ER, NYPD Blue, Law and Order et Lost. Elle a également joué dans Mr. Saturday Night, The Hard Way et Love Potion #9. Elle est décédée à l’âge de 61 ans.