Benoît Magimel, Niels Schneider et Matthieu Kassovitz : deux journalistes de France 24 violemment intimidées en pleine interview

Deux journalistes de France 24, Nina Masson et Yong Chim, disent avoir été victimes d’intimidations lors d’une interview de promotion du film La Bataille de Gaulle . La Société des journalistes (SDJ) de la chaîne réclame des excuses formelles des attachées de presse mises en cause et dénonce des méthodes qualifiées de coercitives, au cœur des débats autour du Festival de Cannes 2026.

Selon le communiqué rendu public par la SDJ, l’incident aurait eu lieu à l’issue d’une séquence d’interview avec des membres du casting. Les journalistes affirment avoir été bloquées dans la pièce par l’attachée de presse d’un des acteurs, laquelle aurait exigé la restitution immédiate de la carte mémoire contenant l’enregistrement et menacé l’équipe si elles refusaient.

Toujours d’après la SDJ, Nina Masson et Yong Chim ont refusé de remettre le matériel. L’attachée de presse, en présence de la responsable de presse du film, aurait alors contraint Nina Masson à signer un document d’engagement de non-diffusion du passage litigieux, présenté comme condition pour récupérer leurs enregistrements. La SDJ rapporte que l’équipe de France 24 est rentrée « profondément choquée par la violence de ces méthodes ».

Contexte, déroulé et réactions

La SDJ de France 24 a publié un communiqué pour soutenir les deux journalistes et exiger des excuses de la part des deux attachées de presse mises en cause. Le texte précise que la question posée par Nina Masson — en lien avec une tribune signée par 600 professionnels du cinéma dénonçant l’influence de Vincent Bolloré sur le secteur — était « non seulement légitime, mais indispensable » compte tenu des polémiques ayant rythmé cette édition du Festival de Cannes.

Le communiqué indique par ailleurs que, lors de l’entretien, un acteur avait développé la notion d’« engagement » comme thème central du film. L’interrogation visant à savoir ce que cette notion représentait pour lui en tant que comédien aurait visiblement mis l’acteur mal à l’aise, selon la SDJ.

Un message publié sur le réseau X par le journaliste Boris Bastide a relayé l’information, évoquant une tentative de censure et l’intimidation des deux journalistes au moment où elles interrogeaient le casting du biopic.

La SDJ rappelle que la ligne éditoriale de France 24 appartient à sa direction et souligne qu’aucune attachée de presse, aucun acteur ni aucune équipe de production ne peut dicter aux journalistes les questions qu’ils ont le droit de poser ou les éléments qu’ils peuvent diffuser. Dans son communiqué, la Société des journalistes demande que « les deux attachées de presse impliquées doivent présenter leurs excuses à Nina Masson et Yong Chim » et conclut en affirmant que « La liberté de la presse n’est pas négociable ».

Le film La Bataille de Gaulle, réalisé par Antonin Baudry, a été présenté hors compétition au Festival de Cannes le 20 mai et est sorti en salles le 3 juin 2026. Il s’agit d’une production d’un budget supérieur à 75 millions d’euros, distribuée par Pathé, adaptée de l’ouvrage de l’historien Julian T. Jackson, et comportant un second volet intitulé J’écris ton nom attendu le 3 juillet 2026.