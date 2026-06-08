Marion Cotillard et Jean Dujardin complices et déchaînés à Roland-Garros

Roland‑Garros a livré dimanche une finale mémorable sur le court Philippe‑Chatrier, tant pour la qualité du match que pour l’affluence de personnalités présentes dans les tribunes. Sur le terrain, Alexander Zverev a remporté le titre face à Flavio Cobolli au terme d’un combat en cinq sets et d’une rencontre de 4h18, tandis que dans les gradins, la présence de stars françaises et internationales a beaucoup fait parler.

Parmi les spectateurs, l’attention s’est portée sur le duo Marion Cotillard et Jean Dujardin, venus ensemble et affichant une complicité manifeste tout au long de la finale. Les deux acteurs oscarisés ont multiplié les échanges et les réactions, ponctuant les points décisifs par des rires et des applaudissements, parfois particulièrement démonstratifs.

La rivière des célébrités ne s’est pas arrêtée là : Guillaume Canet, accompagné de leur fils Marcel, était installé quelques rangs plus loin, confirmant que les relations restent cordiales entre les anciens partenaires après l’officialisation de leur séparation il y a plusieurs mois, après près de vingt ans de relation. Marion Cotillard figure par ailleurs au casting du prochain film de Guillaume Canet, Karma, attendu en salles en octobre.

Présences, réactions et portée sportive

Outre Cotillard, Dujardin et Canet, le public du Philippe‑Chatrier a pu apercevoir un ensemble de personnalités issues du cinéma, de la musique et du monde des affaires. Pierre Niney était présent avec son épouse Natasha Andrews, Valérie Pécresse occupait également une place dans les tribunes, et des artistes comme Stromae et Pharrell Williams ont également assisté à la finale, Pharrell ayant été chaleureusement applaudi à son arrivée.

Parmi les invitées figuraient aussi Lily Collins et Léa Seydoux. Le monde des affaires était représenté, notamment par Bernard Arnault, tandis que des personnalités internationales comme Lenny Kravitz, Miranda Kerr et Evan Spiegel étaient présentes. Des personnalités médiatiques et du show‑business françaises, telles que Nabilla, Adèle Exarchopoulos et Anne‑Sophie Lapix, ont également été aperçues.

Sur le plan sportif, la victoire d’Alexander Zverev constitue un tournant dans sa carrière : après des défaites en finales de Grand Chelem et de nombreuses désillusions, l’Allemand remporte à 29 ans son premier titre majeur. Il s’est imposé face à l’Italien Flavio Cobolli au terme d’une finale qualifiée d’irrespirable et longue de 4h18, remportée en cinq manches.

Le sacre de Zverev a une portée historique pour l’Allemagne : il devient le premier Allemand à remporter un tournoi du Grand Chelem depuis la victoire de Boris Becker à l’Open d’Australie en 1996, et, selon les repères historiques mentionnés pendant la rencontre, un Allemand n’avait plus triomphé à Roland‑Garros depuis Henner Henken en 1936.