Benin Web TV
LIVE

Christopher Nkunku veut performer à l’AC Milan

Christopher Nkunku, nouvel attaquant de l’AC Milan, s’est livré aux médias italiens après son arrivée à Milanello en août. Le Français a tenu à balayer les rumeurs de départ : quitter le club n’a jamais fait partie de ses plans, malgré les spéculations entourant son transfert.

Le · MàJ le
Football
231vues
Christopher Nkunku veut performer à l’AC Milan
Publicité
1 min de lecture
Google News
Sommaire

Christopher Nkunku, nouvel attaquant de l’AC Milan, s’est livré aux médias italiens après son arrivée à Milanello en août. Le Français a tenu à balayer les rumeurs de départ : quitter le club n’a jamais fait partie de ses plans, malgré les spéculations entourant son transfert.

Le joueur admet cependant que ses premières semaines ont été compliquées. Privé d’une préparation estivale normale, il a vu son adaptation retardée : « C’est comme vouloir courir un marathon sans entraînement, on manque immédiatement de rythme », a-t-il expliqué, rappelant qu’il n’avait jusque-là jamais manqué une seule séance de pré-saison.

Malgré ce démarrage laborieux, Nkunku affiche une ambition clairement affichée pour la suite du championnat. Son objectif personnel et collectif est simple : revenir parmi les quatre premiers du classement afin de décrocher une place en Ligue des champions, en privilégiant une approche tournée vers chaque rendez-vous.

Publicité

Ambition et dynamique d’équipe

Le joueur insiste sur la nécessité de progresser match après match, sans précipiter les étapes. Selon lui, la priorité est de retrouver des automatismes et de bâtir une continuité de performances pour permettre au club de viser les grandes compétitions européennes.

Sur le plan humain, Nkunku souligne l’importance du vestiaire et la qualité des coéquipiers dans ce processus. Il a notamment salué Adrien Rabiot, qu’il considère comme un élément capable d’imposer sa puissance sur le terrain et d’entraîner ses partenaires par son goût de la victoire. Cette complémentarité, espère-t-il, facilitera son intégration et accélérera la montée en puissance du groupe.

Publicité

Articles liés

Ligue 1 J22 : des supporters du PSG soumis à des restrictions lors du déplacement à RennesPremier League J26 : Manchester City, Khusanov prêt à rejouer selon GuardiolaDécès de Nambatingue Toko, premier buteur du PSG en Coupe d’EuropeQuart de finale de la Coupe d’Allemagne de football : Bayern Munich contre RB Leipzig
Merci pour votre lecture — publicité