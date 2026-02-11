Christophe Willem et Loïc Nottet racontent être appelés ‘Madame’

Sur le plateau de « The Voice Belgique », un échange entre les coachs Christophe Willem et Loïc Nottet a récemment fait le buzz sur les réseaux sociaux : lors d’une séquence diffusée après une audition, les deux artistes ont évoqué, sur le ton de l’humour, la manière dont leur voix et leur allure sont parfois perçues, jusqu’à se voir confondus avec des femmes par des interlocuteurs. L’extrait a suscité de nombreuses réactions et a été largement partagé par les téléspectateurs.

La douzième saison de « The Voice Belgique » a été lancée le 13 janvier sur la RTBF. Le jury de cette édition a été en grande partie renouvelé et rassemble, cette année, des noms comme Hoshi et Axelle Red aux côtés de personnalités déjà connues du programme : Loïc Nottet, présent pour une nouvelle participation après la saison 9, et Christophe Willem, qui siège en tant que coach depuis la saison 10.

En parallèle, la version française du télé-crochet s’apprête à retrouver son public : la 15e saison de « The Voice » sur TF1 débutera le samedi 28 février 2026 à 21h10, avec un jury composé de Florent Pagny, Amel Bent, Lara Fabian et Tayc. Les candidats sélectionnés lors des auditions à l’aveugle y auront le choix entre ces quatre coachs pour poursuivre l’aventure.

Christophe Willem et Loïc Nottet sans filtre

L’extrait diffusé sur les réseaux montre un échange informel entre Loïc Nottet et Christophe Willem après la prestation d’un candidat. Loïc lance à son collègue : « Tu sais qu’à chaque fois que je décroche le téléphone, on me dit ‘Madame’« , propos qui déclenche l’amusement dans la pièce. Christophe Willem, visiblement concerné, enchaîne en racontant une anecdote vécue à l’hôtel : « À l’hôtel : ‘Vous êtes quelle chambre Madame ?’« , avant de conseiller, sur un ton enjoué, de « regarder le listing ».

Loïc Nottet relance en plaisantant : « Est-ce que tu dis encore : ‘Non, c’est Monsieur’ ou tu as abandonné ? » Christophe Willem admet jouer de cette ambiguïté et de son timbre pour accentuer parfois une tonalité plus féminine, une stratégie qu’il assume lors de ses interventions en plateau.

La séquence, mêlant autodérision et complicité entre les deux coachs, a provoqué les rires de leurs camarades présents et l’enthousiasme du public relayant l’extrait. Les réseaux sociaux ont contribué à la diffusion rapide de ce moment, qui illustre la complicité et la proximité entre membres du jury au sein d’une saison marquée par plusieurs changements de composition.