Christophe Lambert : pourquoi il n’a pas eu d’enfant avec Sophie Marceau

Le journaliste Jordan de Luxe a relancé sa carrière télévisuelle avec Le Jet de Luxe , une nouvelle émission diffusée sur W9, et a reçu parmi ses invités l’acteur Christophe Lambert , revenant notamment sur sa relation intime avec Sophie Marceau qui a duré sept ans. L’entretien, marqué par des confidences personnelles et des références à la carrière des deux protagonistes, est mis en ligne à partir de 18 heures sur M6+ et sur la chaîne YouTube liée à l’émission.

Le journaliste Jordan de Luxe a relancé sa carrière télévisuelle avec Le Jet de Luxe, une nouvelle émission diffusée sur W9, et a reçu parmi ses invités l’acteur Christophe Lambert, revenant notamment sur sa relation intime avec Sophie Marceau qui a duré sept ans. L’entretien, marqué par des confidences personnelles et des références à la carrière des deux protagonistes, est mis en ligne à partir de 18 heures sur M6+ et sur la chaîne YouTube liée à l’émission.

Diffusé pour la première fois le samedi 21 février, Le Jet de Luxe est présenté comme le nouveau concept de Jordan de Luxe, 36 ans, après l’arrêt de son émission sur C8 en mars 2025. Le rendez-vous accueille des personnalités variées — candidats de téléréalité, comédiens, chanteurs, Miss — et se veut un format d’interview ne s’interdisant aucune question, selon la présentation de l’émission.

Parmi les thèmes abordés lors de l’entretien avec Christophe Lambert, 76 ans, figurent son célibat, la perte de sa voix, sa consommation d’alcool, ainsi que des sujets d’actualité politique et médiatique évoqués par l’animateur, comme Jordan Bardella ou l’affaire Depardieu. Le comédien, connu pour des films tels que Greystoke, Highlander, Subway, Max et Jérémie et Mortal Kombat, a accepté de revenir sur sa vie privée et sa relation passée avec Sophie Marceau.

Publicité

Christophe Lambert et Sophie Marceau : sept ans d’une histoire très médiatisée

Christophe Lambert et Sophie Marceau ont été en couple de 2007 à 2014. Lors de son entretien, Lambert a décrit leur relation comme une histoire marquante et a qualifié l’actrice de « belle femme, intelligente, intègre« . Il a ajouté que, malgré la séparation, Sophie Marceau reste pour lui « toujours une amie » et qu’ils « se voient souvent« .

Le comédien a expliqué que leur rapport avait reposé sur une forme de discrétion : « ce qui me plaisait c’est qu’on vivait un peu de la même façon, c’est-à-dire cachés« , a-t-il déclaré, ajoutant que, selon l’actrice, « deux stars ne peuvent pas vivre sous le même toit« . Ces propos confirment la dimension privée et protégée que les deux artistes disaient privilégier pendant leur relation.

Interrogé par Jordan de Luxe sur la question d’un éventuel enfant commun, Christophe Lambert a reconnu qu’ils en avaient parlé mais que le projet n’avait pas été réalisé : « On en a parlé mais on ne l’a pas fait« . Lambert est père d’une fille, Eleanor, née en 1993. Sophie Marceau est la mère de deux enfants : Vincent, né en 1995, et Juliette, née en 2002, issus de deux pères différents.

Publicité