Christophe Lambert dit avoir bu jusqu’à 2 bouteilles de vin et de vodka par jour

Christophe Lambert révèle avoir souffert d’un alcoolisme sévère : dans une interview accordée à Jordan De Luxe, désormais diffusée sur W9, l’acteur revient en détail sur des années marquées par une consommation quotidienne importante de vin et de vodka, le parcours de soin qu’il a entrepris et les signes qui l’ont amené à reconnaître son problème.

L’entretien a été réalisé dans le cadre du programme Le Jet de Luxe, animé par Jordan De Luxe et diffusé sur YouTube avant d’être programmé sur W9. Le chroniqueur, connu pour ses interventions dans Tout beau, tout neuf, reçoit régulièrement des personnalités du spectacle et de la télé‑réalité pour des entretiens de long format.

Christophe Lambert, visage connu du grand public pour des rôles dans des films tels que Mortal Kombat et Highlander, et récemment aperçu dans la série Capitaine Marleau diffusée sur France Télévisions, a choisi de détailler son rapport à l’alcool au cours de cet échange.

Les aveux de l’acteur sur sa dépendance et son suivi médical

Lors de l’émission, l’acteur a décrit sa consommation à l’époque : « Je buvais bien deux bouteilles de vin par jour. J’ai eu des problèmes d’addiction à la vodka. Je buvais une bouteille de vodka par jour. Je mettais beaucoup de glaçons. Donc je vidais la vodka qui est de l’eau et je me resservais. Donc on va dire une demi bouteille. Ça duré pendant un moment ». Ces précisions chiffrées ont servi à illustrer l’ampleur de son alcoolisme, selon ses propres mots.

Christophe Lambert a expliqué qu’un changement s’est opéré lorsqu’il a constaté des routines inquiétantes : « J’ai commencé à me poser des questions quand je me réveillais tous les jours à 3 heures du matin, je descendais dans ma cuisine, je buvais un verre de vodka, je fumais une cigarette et je retournais me coucher. Je me suis dit que ce n’était pas normal ». Ce réveil nocturne répétitif lui a servi d’alerte personnelle.

Pour affronter la situation, il a consulté des professionnels : « J’ai été voir un addictologue qui m’a dit que j’étais alcoolique », a‑t‑il relaté. Il a ensuite détaillé le dispositif de prise en charge qu’il a suivi, mentionnant son recours à des spécialistes, à des psychiatres et à des réunions d’Alcooliques Anonymes. Il a présenté l’alcoolisme comme une maladie : « C’est une maladie. Etre alcoolique c’est comme avoir un cancer », a‑t‑il déclaré.

