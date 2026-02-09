Christophe Beaugrand exige un remboursement après la victoire d’Ambre à la Star Academy

Ambre , 18 ans, a remporté la treizième saison de la Star Academy vendredi 6 février 2026, au terme d’une finale très suivie qui a suscité une vive réaction du public et des personnalités du petit écran. Sur le plateau d’une matinale, l’animateur Christophe Beaugrand a revendiqué, avec humour, une part de responsabilité dans ce sacre en affirmant avoir lui‑même voté pour la jeune chanteuse et en montrant des confirmations de vote.

La victoire d’Ambre intervient après plusieurs semaines de prestations remarquées et un important soutien des téléspectateurs, qui l’avaient placée parmi les favorites de la saison. Les commentaires ont salué sa voix et sa progression artistique au fil de l’émission, des éléments qui, selon le public et le jury, ont contribué à son succès.

À 18 ans, Ambre devient l’une des plus jeunes gagnantes de l’histoire récente du télé‑crochet, un statut qui suscite un intérêt médiatique immédiat. Dès l’annonce des résultats, les réseaux sociaux se sont largement mobilisés pour commenter la finale et célébrer la lauréate, pendant que des figures du milieu audiovisuelles se prenaient au jeu des commentaires décalés.

Christophe Beaugrand revendique sa part de responsabilité

Ce lundi 9 février, sur le plateau de « Bonjour, la matinale », Christophe Beaugrand est revenu sur la finale et a assuré avoir soutenu Ambre personnellement pendant la compétition. Visiblement amusé, l’animateur a indiqué avoir voté à plusieurs reprises en faveur de la candidate et a sorti son téléphone pour appuyer ses propos.

Christophe Beaugrand a présenté des messages de confirmation, expliquant que ses votes avaient été pris en compte par la production de l’émission. « J’ai voté plusieurs fois pour Ambre », a‑t‑il déclaré, sourire aux lèvres, en précisant qu’il avait conservé les SMS attestant la validation de ses envois.

Sur le ton de la plaisanterie, l’animateur a également annoncé qu’Ambre serait invitée le lendemain sur leur plateau et qu’il lui montrerait ses textos pour demander un remboursement, arguant qu’ »c’est en partie grâce à moi qu’elle a gagné ». Cette sortie, faisant référence au coût des votes par SMS, a provoqué des rires parmi les invités et les chroniqueurs présents.

