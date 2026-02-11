Christine Kelly recueille sur Europe 1 le témoignage d’une auditrice affirmant avoir été attaquée deux fois par des islamistes

Christine Kelly , animatrice et journaliste reconnue du paysage audiovisuel français, a diffusé ce mardi 10 février sur Europe 1 le témoignage d’une auditrice affirmant avoir été agressée à deux reprises par des islamistes, suscitant une réaction émotionnelle et des échanges sur la perte de libertés en France.

Figures des médias depuis plusieurs années, Christine Kelly est également revenue publiquement sur des épisodes personnels douloureux qui ont jalonné sa vie. Elle a raconté avoir grandi dans un environnement familial instable, élevé par une mère violente et un père alcoolique. Dans l’émission Entre vous et moi, diffusée sur YouTube, elle a déclaré : « J’ai eu une éducation très stricte, j’ai été une enfant battue et je n’en veux pas à mes parents ».

Kelly a aussi évoqué un drame intime survenu à l’âge adulte : la perte de ses jumeaux, survenue le 12 octobre 2001, événement qu’elle a décrit comme une douleur longue à dépasser. « C’était le 12 octobre 2001. C’est une douleur que j’ai traînée pendant dix ans. » Elle a confié que cet épisode a eu des conséquences personnelles importantes, provoquant notamment la fin de son mariage et la peur de retomber enceinte. Elle a ajouté que le temps et la capacité à accueillir le positif ont été essentiels dans son processus de reconstruction.

Témoignage d’une auditrice et réactions sur Europe 1

Lors de l’émission du 10 février, Christine Kelly a pris l’appel d’une auditrice présentée sous le prénom Marie. Cette dernière a affirmé avoir été agressée à deux reprises par des islamistes, indiquant l’un des faits sur son lieu de travail et l’autre sur un pont à Grenoble. Marie a relaté son traumatisme en des termes crus : « J’ai été attaquée deux fois par des islamistes. Je sais ce qu’est le signe disant qu’on veut vous égorger. »

Au cours de son intervention, l’auditrice a exprimé une forte émotion et un appel à la mobilisation : « Moi je n’ai de cesse de supplier la France et les Français de se lever… On court un risque extrême. » Elle a conclu en remerciant l’animatrice pour l’écoute et la prise d’appel.

Christine Kelly a répondu en saluant la démarche de l’auditrice et en relevant la façon dont elle s’était renseignée pour comprendre les faits qu’elle dénonçait : « Avec grand plaisir ma chère Marie, on est là pour ça sur Europe 1. Merci de nous avoir appelé. On sent votre émotion. On sent que vous avez été chercher l’information vous-même, puisque vous avez lu le Coran pour bien comprendre. »

