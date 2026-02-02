Christine Bravo explique pourquoi elle s’est fâchée avec Laurent Ruquier pendant 4 ans : « Je n’ai pas supporté… »

De retour sur le plateau de Tout beau, tout neuf après plusieurs semaines d’absence, Christine Bravo a occupé l’antenne la semaine dernière en remplaçant Matthieu Delormeau, absent après le dépôt d’une plainte et un passage au commissariat. L’animatrice a profité de ses interventions pour évoquer des épisodes personnels et professionnels, notamment une confidence sur Laurent Ruquier et le récit d’une brouille de plusieurs années entre les deux animateurs.

Sur W9, Christine Bravo a expliqué qu’elle avait temporairement remplacé Matthieu Delormeau, qui s’est tenu à l’écart de l’émission pendant un peu plus d’une semaine suite à une plainte le concernant. Sa présence sur le plateau a été signalée par la production de Tout beau, tout neuf, où elle est apparue en tant que remplaçante et chroniqueuse durant les émissions de la semaine passée.

Au cours d’une séquence de l’émission, l’animatrice a tenu des propos explicites à propos de Laurent Ruquier, qu’elle connaît depuis de longues années et qu’elle désigne comme un ami. Elle a raconté des souvenirs intimes et a qualifié Ruquier d’« exceptionnel », évoquant des détails de leur relation passée et des marques d’affection qu’elle lui reconnaît.

Récit d’une brouille puis d’une réconciliation

Christine Bravo a relaté une dispute ancienne avec Laurent Ruquier qui, selon elle, a duré quatre ans. Elle a reconnu avoir « triché » dans une situation évoquée sans plus de précision, puis s’être fâchée après avoir été « gaulée » par Ruquier. Cette altercation avait conduit à une rupture de leurs relations : « Il ne m’a pas virée, il m’a engueulée, et moi je n’ai pas supporté qu’il m’engueule, donc j’ai dit je veux plus te voir », a-t-elle déclaré sur le plateau, décrivant son retrait volontaire.

Laurent Ruquier, ajoute Christine Bravo, a tenté à plusieurs reprises de renouer le contact en l’invitant à revenir dans l’émission. La trêve entre les deux amis s’est finalement concrétisée en 2020, lors d’une visioconférence réunissant les chroniqueurs, qui a été, selon elle, la première occasion de se revoir depuis la brouille. Cette rencontre virtuelle lui a fait réaliser, a-t-elle dit, l’importance des gestes d’amitié de Ruquier, malgré la pudeur qui le caractérise.

Dans les propos diffusés sur W9, Christine Bravo a aussi commenté l’accueil dont elle a bénéficié lors de son retour à Tout beau, tout neuf : elle a qualifié la réception de « tellement exceptionnelle » et a salué la bienveillance des chroniqueurs. Elle a ajouté qu’elle se savait parfois « hyper désagréable » avec les arrivants dans l’émission, et a souligné la gentillesse dont elle a été l’objet à son arrivée.

