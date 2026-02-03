Christiane Taubira : montant exact de son patrimoine révélé

Christiane Taubira , née à Cayenne en Guyane, reste une figure marquante de la vie politique française : ancienne militante indépendantiste, cofondatrice du parti guyanais Walwari , candidate présidentielle sous l’étiquette du Parti radical de gauche en 2002, puis ministre de la Justice et garde des Sceaux dans le gouvernement de François Hollande dix ans plus tard; elle est également connue pour avoir porté le projet de loi du Mariage pour tous et pour les révélations récentes sur son patrimoine immobilier et financier.

Au long de sa carrière, Christiane Taubira s’est imposée comme une voix affirmée sur des sujets de société. Figure pro-LGBT, elle a défendu avec constance l’ouverture du mariage aux couples de même sexe, une loi adoptée en mai 2013. En tant que ministre, elle a porté des mesures visant à lutter contre le harcèlement et proposé la suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs, positions qui ont marqué son passage au ministère.

Son action publique a aussi été marquée par des polémiques et des attaques. Christiane Taubira a été la cible d’insultes à caractère raciste et de sexisme tout au long de son mandat. En 2013, une candidate du Front national a publié une caricature la comparant à un singe ; la candidate a été condamnée par le tribunal correctionnel de Paris à 3 000 euros d’amende avec sursis. La une du journal d’extrême droite Minute la même année, titrant « Maligne comme un singe, Taubira retrouve la banane », a conduit à la condamnation en 2015 du directeur du journal à 10 000 euros d’amende.

Patrimoine déclaré et biens immobiliers

Christiane Taubira, discrète sur sa vie privée, a rendu publique une déclaration de patrimoine en 2014, dans le cadre des obligations de transparence. Selon les éléments publiés à l’époque et repris par la presse économique, son patrimoine global a été estimé à environ 425 000 euros.

Parmi ses actifs, elle est propriétaire d’un appartement de 100 m² dans le quartier des Batignolles à Paris. Elle détient également des biens fonciers en Guyane : cinq terrains dits « grands », dont les valeurs unitaires sont indiquées comme comprises entre 12 et 75 000 euros selon les sources citées.

La valeur totale de ses propriétés immobilières a été évaluée à environ 266 000 euros par les médias qui ont examiné sa déclaration. L’ancienne garde des Sceaux apparaît aussi usufruitière à 50 % d’une maison dont sa part est estimée à 70 000 euros.

