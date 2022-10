Christian Quesada: l’ex-champion des 12 Coups de midi condamné par le juge

Le verdict est tombé pour l’ex-champion des 12 Coups de midi, Christian Quesada après son audition par un juge ce jeudi 6 octobre 2022.

Le juge d’application des peines de Perpignan, a condamné Christian Quesada, ancien champion des 12 coups de midi a été condamné à rester un mois de plus en prison en raison d’un manquement lié à sa liberté conditionnelle.

Il avait été arrêté le 27 septembre 2022 à Perpignan et remis derrière les barreaux pour des « manquements » aux obligations de sa libération conditionnelle. Selon Voici, il avait déjà été arrêté et mis en examen en mars 2019 pour « corruption de mineures » et « détention et diffusion d’images pédopornographiques » et avait été condamné à trois ans de prison ferme et cinq ans de suivi socio-judiciaire.

Par chance, en mars 2021, Christian Quesada avait été libéré sous conditions notamment, des soins psychiatriques, signaler tout changement d’adresse en raison de son inscription au fichier judiciaire des auteurs d’infractions sexuelles, demander une autorisation pour quitter le territoire français, trouver un travail, indemniser les parties civiles ou encore s’abstenir d’entrer en contact avec elles.