Christian Estrosi et Laura Tenoudji en pause pour un week-end à la montagne

Laura Tenoudji et Christian Estrosi ont partagé un week-end à la montagne, loin de leurs agendas publics, une courte parenthèse familiale relayée par le maire de Nice sur Instagram et reprise par plusieurs médias.

Pris par des emplois du temps chargés — entre fonctions publiques et activités médiatiques — le couple a choisi une escapade en pleine nature pour se ressourcer. La publication d’une photo accompagnée d’une légende signée Christian Estrosi a servi de point d’entrée pour informer leurs abonnés de cette pause.

Sur son compte Instagram, Christian Estrosi a publié un cliché du séjour et écrit en légende : « Petit break familial au cœur des magnifiques paysages de notre Métropole. Belle journée à tous ». La capture, sobre, met en scène un moment de détente présenté comme un temps familial.

Réactions et portée du partage sur les réseaux

La diffusion de cette image a généré des réactions de la part d’abonnés qui ont commenté la photo. Certains messages sont explicitement cités dans la publication initiale : « Belle journée et belle photo », « Vous êtes magnifiques comme toujours. Très bonnes vacances à votre petite puce Bianca » et « Il faut profiter de ces moments précieux entre vous sans aucune pression médiatique ».

Les commentaires évoquent aussi la dimension familiale du séjour, avec une référence directe à Bianca, présentée par l’un des internautes comme la « petite puce » du couple. La tonalité générale des réactions publiées est bienveillante et centrée sur le repos et la convivialité du week-end.

Le choix de publier ce type de contenu illustre une pratique désormais fréquente chez des personnalités publiques : partager des instants privés encadrés par une communication maîtrisée, tout en conservant un espace de discrétion autour des détails du séjour. Dans ce cas précis, la légende publiée par Christian Estrosi insiste sur l’idée d’un lien entre le repos familial et le territoire évoqué — « notre Métropole » — sans toutefois détailler le lieu exact de l’escapade.

Les professions respectives des deux protagonistes, rappelées dans les éléments diffusés, expliquent en partie l’attention portée à ce type d’échappée : Christian Estrosi est identifié comme maire de Nice, poste qui implique un agenda de réunions et de déplacements officiels ; Laura Tenoudji est présentée comme journaliste et chroniqueuse, engagée sur plusieurs projets médiatiques. Le week-end à la montagne est décrit comme une parenthèse destinée à ralentir ce rythme.