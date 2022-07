Chris Rock : son frère révèle la vraie raison de la gifle de Will Smith

Le frère de Chris Rock a dévoilé ce qui explique la gifle qui lui a été donnée il y a quelques semaines par Will Smith aux Oscars.

Cinq mois après la gifle de Will Smith au cours de la 94ème édition des Oscars en mars 2022, un frère de Chris Rock, a donné les vraies raisons de cet acte largement décrié sur la toile et dans les rangs des proches de l’acteur puis de nombreuses personnalités du cinéma et du showbiz américain.

Le frère de l’humoriste Chris Rock présenté comme Tony Rock s’est prononcé sur le sujet sur une chaîne de radio américaine. Il ressort de son intervention que la blague de son frère n’avait rien à avoir avec l’alopécie de Jada Pinkett Smith. Pour Tony Rock, la gifle est plutôt liée la relation de Jada Pinkett avec le défunt rappeur Tupac et ce que Will ressent à ce sujet.

« Je pense que la gifle était l’accumulation de lui étant giflé à d’autres niveaux. Il l’a dit lui-même, détesté le surnom ‘’Suave’’. (Ndlr : C’est doux). Jada ne laisse pas 2Pac mourir, il y a toujours quelque chose à propos de 2Pac et de sa fille qui en parle. Et je ne fais pas référence à des choses familières que les gens ne connaissent pas… c’est quelque chose qui tout le monde sait », a-t-il expliqué.