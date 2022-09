Chris Rock refuse d’animer la cérémonie des Oscars 2023 après la gifle de Will Smith

Six mois après avoir été giflé en direct par Will Smith à la 94e cérémonie des Oscars, Chris Rock a refusé l’offre de présenter la prochaine édition. L’information a été confirmée par l’humoriste lui-même lors d’un récent spectacle de stand-up à Phoenix.

Rock a également déclaré lors de son spectacle au Arizona Financial Theatre au centre-ville de Phoenix qu’on lui avait offert la possibilité de faire une publicité pour le Super Bowl, mais qu’il avait également refusé l’offre.

Rock a comparé son retour aux Oscars comme retourner sur les lieux d’un crime, faisant référence au procès pour meurtre d’OJ Simpson, dont le meurtre de l’ex-femme a commencé lorsqu’elle a laissé une paire de lunettes dans un restaurant italien.

« Ça serait comme demander à Nicole Brown Simpson de retourner au restaurant » où elle a mangé le soir où elle a été assassinée à son domicile de Los Angeles », a ironisé Chris Rock lors de son show ».

La gifle lors de la cérémonie de mars a été évoquée brièvement et tôt lors de l’émission d’environ 90 minutes du comédien dimanche, bien que la foule à guichets fermés semblait prête à l’entendre en parler.

Rock a déclaré que le coup de Smith avait fait mal, faisant référence à la façon dont Smith avait joué le boxeur Muhammad Ali dans un film. « Il est plus grand que moi », a déclaré Rock. « L’état du Nevada ne cautionnerait pas un combat entre moi et Will Smith. »

Pour rappel, l’ Académie a banni Smith des Oscars pendant une décennie pour sa gifle de Rock.