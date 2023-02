Choupo-Moting: « Je suis fier d’avoir joué pour le PSG »

L’attaquant du Bayern Munich, Eric Maxim Choupo-Moting, est revenu sur son passage au PSG notamment la finale de la Ligue des champions 2020, perdue face aux Bavarois.

Mardi dernier, au Parc des Princes, dans un match comptant pour la huitième de finale aller de la Ligue des champions, le Bayern Munich s’imposait face au PSG (1-0). Une victoire précieuse pour les Bavarois qui prennent une bonne option sur la qualification en quart de finale.

Titulaire pour ce choc des titans, Eric Maxim Choupo-Moting a disputé les 3/4 d’heures de cette rencontre. Même s’il n’a pas trouvé le chemin des filets, l’attaquant camerounais a constamment été un danger pour la défense parisienne. En zone mixte après le match, le Lion Indomptable a évoqué ce duel dont l’issue aurait pu être différente surtout après l’entrée en jeu de Kylian Mbappé.

L’avant-centre de 33 ans est également revenu sur son passage à Paris où il a disputé deux saisons avec les Rouge & Bleu, entre 2018 et 2020. Une aventure dont est fier le Camerounais, lui qui a fait 51 apparitions avec l’équipe française dont une finale de Ligue des champions à Lisbonne, perdue face au Bayern Munich.

« Je dirais que c’était une saison spéciale de Ligue des Champions à cause du Final 8 de Lisbonne qui était un genre de tournois pour la première fois. Le match contre l’Atalanta était fort en émotions. Cela nous a pris 88 minutes pour marquer. Nous avons passé un très bon moment là-bas en tant qu’équipe« , a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.

« C’était le 50e anniversaire du PSG donc je savais que c’était un jour spécial, et on a réussi à atteindre la demi-finale pour la première fois. Faire cela un jour si spécial c’était incroyable. Ceux qui ont toujours les images à l’esprit peuvent voir qu’il y avait beaucoup d’émotion et c’était un sentiment incroyable« , a-t-il ajouté.

Choupo-Moting a rejoint les rangs du Bayern Munich après ses deux saisons passées au PSG. Cette saison de Final 8, les Bavarois ont été les adversaires du club de la capitale en finale de C1 :

« D’aller en finale était très spécial. Malheureusement nous avons perdu, ça fait toujours mal, mais en fin de compte, on a joué contre une top team, et je suis très fier d’avoir joué pour une telle équipe« , a-t-il confié, avant de poursuivre sur la rencontre en elle-même : « C’était un match très équilibré. A la fin, seule une équipe pouvait gagner. Paris pouvait gagner aussi, mais le Bayern a finalement pris le meilleur. C’était une grande finale«.

31 buts en 79 matchs avec le Bayern

De 2018 à 2020, Choupo-Moting a inscrit 9 buts et fait 3 passes décisives en 51 matchs toutes compétitions confondues. Depuis son arrivée au Bayern Munich, l’attaquant a disputé 79 matchs (TCC) pour 31 buts et 10 passes décisives. Un transfert qui a fait du bien à l’ancien du PSG, notamment depuis le départ de Robert Lewandowski de la Bavière.

Pièce maîtresse de l’attaque de Julian Nagelsmann, Eric Maxim Choupo-Moting va de nouveau retrouver ses anciens coéquipiers parisiens le 8 mars à l’Allianz Arena à Munich, pour le compte de la manche retour de ces huitièmes de finale de C1.