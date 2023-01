Choc Messi-Ronaldo: « ce ne sera pas un match d’entraînement » pour le PSG, prévient Galtier

Ce jeudi, le PSG affronte en amical, une sélection de joueurs saoudiens issus d’Al-Nassr, club de Cristiano Ronaldo et Al-Hilal. Pour l’entraîneur des Parisiens Christophe Galtier, cette rencontre ne sera pas un match d’entraînement.

Les retrouvailles entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi auront bien lieu. Dans le cadre d’une mini tournée en Arabie Saoudite, le PSG affrontera une équipe réunissant les meilleurs joueurs d’Al-Hilal et Al-Nassr, nouveau club de CR7, jeudi prochain dans une rencontre amicale. A la veille de ce duel, l’entraîneur du champion de France en titre, Christophe Galtier a tenu un point de presse à Doha.

Et pour le technicien français, la présence de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo donne un réel intérêt sportif à ce duel qui aura lieu au King Fahd International Stadium de Riyad. « Ça ne ressemblera peut-être pas à un match amical, ce ne sera pas un match d’entraînement. Il y a tellement de personnalités et de compétiteurs sur le terrain qu’on aura un match de bon niveau« , a déclaré l’entraîneur français au micro de RMC Sport . « C’est une confrontation. On n’est pas dans un match à but caritatif« , a-t-il insisté.

Christophe Galtier a également confié que cette rencontre est bénéfique pour le football saoudien. « C’est bien pour le football international, pour le football dans cette région. C’est une belle promotion de notre sport. Je pense qu’il y aura du public« , a-t-il ajouté, heureux de prendre part à ce duel avec « les deux joueurs en activité les plus titrés au monde » qui représentent « douze Ballons d’or à eux deux« .

Sur le plan sportif, le PSG n’est pas au mieux de sa forme avant ce match amical. Le club de la capitale française a été défait lors de deux de ses trois derniers matchs de Ligue 1, dont le déplacement sur la pelouse de Rennes dimanche dernier, à l’occasion de la 19è journée du championnat, perdu sur la plus courte des marges (1-0). Galtier espère ainsi que cette rencontre aidera ses joueurs à retrouver du rythme.

« On doit se servir de ce match et du match de lundi en Coupe de France (contre l’US Pays de Cassel, ndlr) pour à la fois retrouver du rythme sur un plan individuel et plus de cohérence sur un plan collectif, et pour retrouver finalement un PSG qui avait bien fait la première partie de saison avant la Coupe du monde et qui a du mal à redémarrer« , a conclu l’ancien coach de Lille et de Nice.