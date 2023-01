Choc Messi-Ronaldo: Al Nassr fait une grande annonce

Nouveau club de Cristiano Ronaldo, Al Nassr a décidé de faire les choses en grand pour son attaquant vedette, alors que le Portugais affronte le PSG de Lionel Messi, le 19 janvier prochain en match amical en Arabie Saoudite.

Même s’il ne s’agit que d’un match amical, la rencontre entre le PSG et Al Nassr jeudi prochain en Arabie Saoudite va certainement drainer du monde. Et pour cause, elle opposera notamment les deux grands joueurs de la planète. Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Au sommet du foot mondial pendant près de deux décennies, les deux superstars vont s’affronter, peut-être pour la dernière fois.

Et pour ces retrouvailles entre le Portugais et l’Argentin, Al Nassr a décidé de faire les choses en grands, au moins pour sa nouvelle recrue. L’actuel deuxième de la Saudi Pro League va en effet honorer CR7. Le joueur de 37 ans qui va disputer son premier match sous ses nouvelles couleurs, sera le capitaine de son équipe face aux Parisiens.

En effet, dans une vidéo qui tourne en boucle sur les réseaux sociaux, Turki Al-Sheikh, dirigeant de Saudi Arabia’s General Authority for Entertainment, est vu entrain de remettre le brassard de capitaine au quintuple Ballon d’Or. CR7 aura donc un rôle central lors de ce match aux enjeux économiques énormes. Rappelons que le match opposera le PSG à une sélection de joueurs d’Al Nassr et Al Hilal.

الوعد ان شاءالله يوم ١٩ يناير … لقاء فوق الخيال … ومدير الفريق الكابتن خالد الشنيف ان شاءالله والتشكيلة غداً بيعلنها المدرب وخالد … اتمنى يومها ننسى الهلال والنصر ساعتين ونصير كلنا موسم الرياض… وبعد الساعتين نوقف الهدنة 😂🇸🇦❤️ pic.twitter.com/nttB07IgBb — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 15, 2023