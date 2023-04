« Chioma et moi ne méritions pas ça », Davido s’ouvre enfin sur le décès de son fils

De retour sur le devant de la scène plusieurs mois après le décès de son fils, Davido s’est finalement prononcé sur cette épreuve difficile.

Le célèbre artiste nigérian de musique Afrobeats, Davido, s’est ouvert pour la première fois sur la tragique perte de son fils Ifeanyi âgé de 3 ans. Après plusieurs mois de retrait, le chanteur est de retour sur le devant de la scène avec la sortie de son quatrième album studio, Timeless, sorti le 31 mars dernier.

L’album, qui fait suite à son opus A Better Time, comprend 17 titres mettant en vedette des poids lourds de la musique comme la légendaire Angelique Kidjo , Asake , Skepta , The Cavemen , et bien d’autres. L’album comprend également le hit « Champion Sound », qui met en vedette le leader d’Amapiano, Focalistic.

En pleine promotion de cet album, l’artiste a accordé une récente interview à CNN; Au cours de cette entrevue, Davido a révélé que la disparition de son fils avait eu un impact significatif sur le projet. « Avant le décès de mon fils, nous avions terminé l’album. Mais c’était une situation tragique et j’ai vraiment dû me calmer et prendre du recul« , a-t-il confié.

Le chanteur de 30 ans attribue son retour sur la scène musicale au soutien indéfectible qu’il a reçu de sa famille, de ses amis et de ses fans. « Personne ne voudrait ça. Et tout le monde sait que moi et Chioma ne méritions pas ça. », a déclaré Davido.

«À un moment donné, je n’ai pas pu ouvrir mon Instagram pendant des semaines. Un jour, je viens de vérifier et j’ai vu des messages de toutes sortes de personnes dans le monde. J’étais comme ‘tu vas bien, tu vois tout le monde est inquiet pour toi.’ C’est une chose qui m’a vraiment rendu assez fort pour me relever, retourner en studio et faire ce que j’aime’, a-t-il conclu.