Chine: une attaque armée dans une école fait 6 morts

Au moins six personnes ont été tuées et une autre blessée lors d’une attaque contre un jardin d’enfants dans le sud de la Chine lundi. Un homme de 25 ans a été interpellé et une enquête a été ouverte.

L’attaque au couteau a eu lieu vers 7h40 heure locale (23h40) ce dimanche dans une école de la ville de Lianjiang, province du Guangdong, en Chine. Six morts et un blessé sont à déplorer. Parmi eux, un enseignant, deux parents et trois élèves.

Lundi matin, nous avons appris qu’un suspect, un homme de 25 ans, identifié par la police locale comme étant M. Wu, avait été arrêté, qui a déclaré que l’attaque était intentionnelle. L’AFP souligne que la Chine interdit à ses citoyens de posséder des armes à feu, mais les attaques à l’arme blanche se sont multipliées dans le pays ces dernières années. Il y a déjà eu des attaques contre des écoles dans le pays, incitant les autorités à renforcer la sécurité autour des écoles.

En Chine, des attaques se multiplient dans les écoles

En août 2022, une attaque contre un jardin d’enfants a fait trois morts et six blessés dans la province du Jiangxi, dans le sud-ouest du pays. En avril 2021, deux enfants ont été tués et 16 autres ont été blessés lors d’une attaque au couteau dans la ville méridionale de Beiliu. En 2019, huit enfants ont perdu la vie le jour de la rentrée dans le centre du pays après avoir été poignardés dans leur établissement.

En 2018, un individu a tué neuf étudiants alors qu’ils quittaient leur école dans la province septentrionale du Shaanxi. L’homme, condamné à mort et exécuté dans les mois suivants, a déclaré qu’il avait agi par vengeance après avoir été agressé alors qu’il était étudiant dans le même collège.