Chine : suppression des droits de douane pour la quasi-totalité des pays africains dès le 1er mai

La République populaire de Chine a indiqué qu’elle mettra fin à l’application de droits de douane sur les importations en provenance de l’ensemble des pays africains, à l’exception de l’Eswatini. Cette mesure doit entrer en vigueur le 1er mai.

La République populaire de Chine a indiqué qu’elle mettra fin à l’application de droits de douane sur les importations en provenance de l’ensemble des pays africains, à l’exception de l’Eswatini. Cette mesure doit entrer en vigueur le 1er mai.

Selon les informations diffusées par les organes de presse officiels chinois, l’annonce a été faite samedi par le président Xi Jinping.

Les médias d’État ont relayé la déclaration sans autre précision publique sur les modalités d’application ou la durée de l’exemption pour les États africains concernés.

