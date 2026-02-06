Chine : renforcement des liens commerciaux avec l’Afrique du Sud

Face au resserrement des règles commerciales émanant des États-Unis, le gouvernement sud-africain accélère son orientation économique vers la Chine. Cette évolution de cap de la part de Pretoria intervient en réaction aux contraintes commerciales américaines.

Face au resserrement des règles commerciales émanant des États-Unis, le gouvernement sud-africain accélère son orientation économique vers la Chine. Cette évolution de cap de la part de Pretoria intervient en réaction aux contraintes commerciales américaines.

Les autorités sud-africaines sont sur le point de finaliser un accord bilatéral avec Pékin qui permettra à une partie des produits exportés par l’Afrique du Sud d’accéder au marché chinois sans paiement de droits de douane. Le texte négocié prévoit une exonération tarifaire pour certains volumes d’exportation, selon les modalités convenues entre les deux États.

Cette initiative s’inscrit dans une volonté affichée de diversifier les débouchés commerciaux du pays. En optant pour un renforcement des liens économiques avec la Chine, Pretoria cherche à répartir ses ventes à l’international sur plusieurs partenaires afin de réduire sa dépendance à l’égard d’un seul marché.