Le ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, a été relevé de ses fonctions par le gouvernement chinois, selon l’agence de presse officielle Chine nouvelle. Aucune raison officielle n’a été donnée pour cette décision surprenante.

Le 25 juin dernier, Qin Gang avait été vu pour la dernière fois lors d’une rencontre avec son homologue vietnamien à Pékin. Depuis lors, il s’était fait remarquer par son absence de la scène diplomatique, laissant présager une possible réorganisation au sein du gouvernement chinois. Cette hypothèse s’est révélée exacte avec l’annonce de son remplacement par Wang Yi, l’ancien ministre des Affaires étrangères qui revient ainsi à ce poste stratégique.

La décision de relever Qin Gang de ses fonctions reste entourée de mystère, car aucune explication officielle n’a été donnée par les autorités chinoises. Cette opacité alimente les spéculations et les rumeurs sur les raisons qui ont conduit à ce remaniement soudain. En poste depuis seulement décembre 2022, Qin Gang n’a pas eu le temps de marquer durablement la scène diplomatique internationale, rendant d’autant plus énigmatique son éviction.

Parallèlement à ce changement au ministère des Affaires étrangères, une autre nomination importante a été annoncée, celle de Pan Gongsheng à la tête de la banque centrale chinoise. Économiste de formation, M. Pan était en poste depuis fin décembre, mais cette promotion le place désormais au cœur des décisions économiques du pays. Ce mouvement pourrait indiquer une volonté du gouvernement chinois de renforcer sa stabilité économique face aux défis nationaux et internationaux.

Le remplacement du ministre des Affaires étrangères Qin Gang et la nomination de Pan Gongsheng à la tête de la banque centrale suscitent des interrogations et des inquiétudes quant à l’orientation future de la diplomatie et de l’économie chinoise. La reprise en main du poste par l’ancien ministre Wang Yi pourrait signifier un retour à une ligne diplomatique plus traditionnelle, ou peut-être refléter des désaccords internes au sein du gouvernement chinois.