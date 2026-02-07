Benin Web TV
Chine : la condamnation à mort d’un Canadien accusé de trafic de drogue annulée

Vendredi, une source officielle canadienne a confirmé à l’AFP que Pékin avait renoncé à appliquer la peine de mort prononcée contre un citoyen canadien accusé de trafic de stupéfiants. Cette décision intervient comme un nouvel indice d’une détente progressive entre la Chine et le Canada.

Ousmane Traoré SambaVoir tous ses articles
Le · MàJ le
Actus
La personne concernée, Robert Lloyd Schellenberg, avait écopé de la peine capitale en janvier 2019, une condamnation prononcée alors que les relations bilatérales étaient profondément affectées. À l’époque, l’arrestation à Vancouver de Meng Wanzhou — directrice financière du géant technologique Huawei — à la demande des autorités américaines avait placé Pékin et Ottawa dans une impasse diplomatique.

Au fil des mois, plusieurs éléments ont contribué à apaiser les tensions. La remise en liberté de Meng Wanzhou a joué un rôle clé dans ce mouvement, et le contexte international a également évolué : les tendances protectionnistes annoncées par l’administration américaine et certaines postures imprévisibles de Washington ont incité le gouvernement canadien à réévaluer ses options et à resserrer, dans une certaine mesure, ses relations avec la Chine.

