Chine : Explosion dans une usine de biotechnologie dans le Shanxi fait huit morts

Une violente déflagration survenue dans une usine de biotechnologie du nord de la Chine a fait huit victimes, selon un bilan révisé publié dimanche 8 février par l’agence Chine nouvelle et relayé par l’AFP.

Une violente déflagration survenue dans une usine de biotechnologie du nord de la Chine a fait huit victimes, selon un bilan révisé publié dimanche 8 février par l’agence Chine nouvelle et relayé par l’AFP.

L’explosion a eu lieu samedi matin sur le site de Jiapeng Biotech Company, implanté dans la province du Shanxi, d’après les informations communiquées par les autorités locales.

Dans un premier temps, les médias publics avaient évoqué sept morts et une personne portée disparue ; le chiffre des victimes a ensuite été augmenté dans la mise à jour du bilan.

Publicité

Suite des opérations et mesures prises