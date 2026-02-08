Benin Web TV
Chine : Explosion dans une usine de biotechnologie dans le Shanxi fait huit morts

Une violente déflagration survenue dans une usine de biotechnologie du nord de la Chine a fait huit victimes, selon un bilan révisé publié dimanche 8 février par l’agence Chine nouvelle et relayé par l’AFP.

L’explosion a eu lieu samedi matin sur le site de Jiapeng Biotech Company, implanté dans la province du Shanxi, d’après les informations communiquées par les autorités locales.

Dans un premier temps, les médias publics avaient évoqué sept morts et une personne portée disparue ; le chiffre des victimes a ensuite été augmenté dans la mise à jour du bilan.

Suite des opérations et mesures prises

La même source précise que le représentant légal de l’entreprise a été placé en garde à vue tandis que les services locaux procèdent aux premières constatations. Les secours et les enquêteurs étaient mobilisés sur place pour déterminer les causes de l’accident et évaluer l’ampleur des dégâts.

