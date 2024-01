Chine : 39 morts lors d’un incendie dans un bâtiment commercial

- Publicité-

Un incendie survenu hier après-midi dans le sud-est de la Chine a causé la mort de 39 personnes et a laissé 9 autres blessées. Le sinistre s’est déclaré dans un bâtiment comprenant des commerces, dont des restaurants, des bureaux et un hôtel, situé dans la province du Jiangxi.

Une enquête a été lancée pour déterminer les causes exactes de l’incident, mais les premières indications pointent vers des travaux de rénovation d’un local frigorifique en sous-sol. Les secours, composés de 20 véhicules et 118 pompiers, ont été rapidement dépêchés sur les lieux. À leur arrivée, une épaisse fumée noire émanait du bâtiment, et des appels à l’aide provenaient du deuxième étage. À 15 h 50, l’état-major des pompiers a déployé des échelles pour évacuer les résidents.

La conférence de presse des autorités de Xinyu, entamée ce matin, a été marquée par des excuses prolongées. C’est la deuxième fois en moins d’une semaine que la Chine se retrouve confrontée à une tragédie similaire. De plus, le bâtiment de six étages touché par l’incendie abritait un établissement de formation, où des étudiants préparaient le baccalauréat.

Des images diffusées sur le réseau Weibo montrent des résidents sautant par les fenêtres et des matelas disposés sur le trottoir pour amortir leur chute. Au total, 48 personnes ont été secourues, tandis que 39 ont perdu la vie et 9 ont été hospitalisées.