Chine: 11 morts dans l’explosion meurtrière d’une mine de charbon

- Publicité-

Une tragique explosion survenue dans une mine de charbon dans la province du Shaanxi, située dans le nord de la Chine, a causé la perte de 11 vies humaines, selon les informations relayées par les médias d’État. L’incident s’est produit le soir du lundi 21 août 2023 et a jeté une ombre sombre sur l’industrie minière du pays.

L’explosion dévastatrice survenue dans une mine de charbon du Shaanxi a entraîné la mort de 11 mineurs, tandis que les opérations de secours se sont efforcées de sauver des vies parmi les 90 personnes présentes au moment de l’accident.

L’explosion a eu lieu en début de soirée, alors que les mineurs travaillaient dans la mine de charbon. Parmi les victimes, deux individus qui avaient été gravement blessés ont malheureusement perdu la vie après des tentatives infructueuses de réanimation. En outre, neuf autres travailleurs ont été retrouvés sans vie, piégés sous terre en raison de l’ampleur de l’explosion.

- Publicité-

Les autorités chinoises ont rapidement mis en place une opération de secours majeure pour sauver les mineurs restants et évaluer les dégâts causés par l’explosion. Les équipes de secours ont travaillé sans relâche pour évacuer les mineurs encore en vie et pour sécuriser la zone afin de prévenir d’éventuelles récidives. Des enquêteurs ont également été dépêchés sur les lieux pour déterminer les causes exactes de l’explosion.

L’industrie minière chinoise a été confrontée à plusieurs défis en matière de sécurité au fil des ans. Malgré les efforts continus pour améliorer les conditions de travail et la sécurité des mineurs, des incidents tragiques comme celui-ci soulignent les risques inhérents à ce secteur.