Cherté des produits pétroliers au Bénin: l’Etat indexe le conflit Russie-Ukraine

Nouvelle hausse des prix des produits pétroliers à la pompe au Bénin. Une situation difficile pour les citoyens, mais que le gouvernement justifie. Selon le porte-parole du gouvernement, la hausse est mondiale et ne peut pas être écartée de la situation conflictuelle entre la Russie et l’Ukraine.

A la pompe au Bénin, les citoyens devront désormais débourser un peu plus pour se procurer en produits pétroliers. L’essence est passée de 545F/L à 600F/L, le pétrole est désormais vendu à 665F/L soit une augmentation de 60F. Le Gas-oil passe de 550F/L à 600F/L et le gaz domestique est cédé à 730F/KG contre 680F/KG il y a seulement quelques jours.

Pour justifier cette hausse des prix à la pompe, Wilfried Léandre Houngbédji évoque la guerre en Ukraine. « La situation qui prévaut entre la Russie et l’Ukraine a déjà provoqué une hausse des prix au plan mondial à tel enseigne que certains grands pays producteurs qui ont pris l’habitude de maintenir les prix à un niveau accessible pour leurs populations depuis toujours ont été confrontés à cette situation », a-t-il expliqué.

Selon le Secrétaire général adjoint du gouvernement (SGAG), dans le contexte béninois, le gouvernement a pris des dispositions pour soutenir les prix des hydrocarbures dont les subventions. Selon ses dires, la hausse aurait été plus importante si le gouvernement n’avait pas agi.

La Russie, l’un des plus grands producteurs de pétrole au monde

La Russie est l’un des plus grands exportateurs de pétrole brut au monde et représente plus de 40% des importations annuelles de gaz naturel de l’Union européenne. En 2020, le pays de Vladimir Poutine s’était opposé dans un premier temps à l’accord de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) visant à réduire la production pétrolière.

Le pays s’est finalement aligné sur la décision de l’OPEP, mais un autre accord est intervenu permettant à la Russie d’augmenter sa production.

Pour rappel, l’affrontement armé entre la Russie et l’Ukraine est en cours depuis le jeudi 24 février 2022. Les forces armées russes ont lancé les premiers assauts en direction de l’Ukraine après une déclaration du président Poutine. L’armée russe a fait son entrée sur le sol ukrainien à l’est, au sud par la Crimée et au nord via la Biélorussie, allié de Moscou.