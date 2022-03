Guerre en Ukraine: à l’Assemblée générale de l’ONU, le Bénin vote contre la Russie

Ce mercredi 02 mars 2022, l’Assemblée générale des Nations Unies (ONU) a voté une résolution dans le cadre du conflit opposant la Russie et l’Ukraine. Intitulée « Résolution ES-11/1 », ce texte demande à la Russie de mettre fin à ses assauts sur la ville de Kiev en Ukraine. Dans le lot des pays africains ayant donné leur accord à la résolution, on retrouve la République du Bénin.

141 pays dont le Bénin ont voté « pour » la Résolution ES-11/1 demandant à la Russie de mettre fin à son invasion sur le sol ukrainien. Selon le décompte publié sur le compte officiel twitter du président de l’Assemblée générale des Nations unies, 05 pays ont voté « contre » et 35 autres se sont abstenus. Au nombre des 35 absentions on retrouve 14 Etats africains comme le Congo-Brazzaville, Madagascar, le Mali, le Sénégal, le Soudan, l’Algérie, l’Éthiopie ou encore l’Afrique du Sud.

En ce qui concerne les pays africains ayant voté « pour », ils sont une vingtaine dont le Bénin, la Côte d’Ivoire, la RDC, le Rwanda, le Gabon, la Gambie, le Kenya, la Libye, le Libéria et autres.

Pour rappel, l’affrontement armé entre la Russie et l’Ukraine est en cours depuis le jeudi 24 février 2022. Les forces armées russes ont lancé les premiers assauts en direction de l’Ukraine après une déclaration du président Poutine. L’armée russe a fait son entrée sur le sol ukrainien à l’est, au sud par la Crimée et au nord via la Biélorussie, allié de Moscou.