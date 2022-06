Cherté de vie au Bénin : le gouvernement plafonne le prix de vente du ciment par commune

Pour soulager les populations dans un contexte de cherté de vie qui n’épargne par le Bénin, le gouvernement a plafonné le prix de vente du ciment par commune dans un arrêté ministériel publié ce vendredi 17 juin 2022.

Face à la flambée des prix des produits de grande consommation et la surenchère observée sur le prix d’achat du ciment, le gouvernement a dévoilé le prix de cession aux consommateurs de la tonne du ciment dans les différentes communes du Bénin à travers l’arrêté interministériel 2022/MIC/MDC/MEF/DC/SGM/DCI/SA/033SGG22 du 17 Juin 2022.

Cette décision du gouvernement répond à l’article 05 de la loi N° 2016-25 du 04 novembre 2016 portant organisation de la concurrence en République du Bénin. L’arrêté interministériel qui fixe les prix de ventre par commune du ciment est signé par la ministre de l’Industrie et du Commerce Alimatou Shadiya Assouman, le ministre d’État chargé de l’économie et des Finances, Romuald Wadagni et le ministre d’État chargé du Développement Abdoulaye Bio Tchané.

Liste par commune des prix de vente du ciment