Cherté de la vie: la CSTB en meeting solitaire le 25 Février prochain

Alors que la Confédération des syndicats autonomes du Bénin (CSA-Bénin) soutenue par six autres organisations syndicales a annoncé pour vendredi 18 Février un meeting de protestation contre la cherté de la vie, la CSTB de Kassa Mampo fait cavalier à part et annonce un meeting pour le 25 Février.

La cherté de la vie et la flambée des prix des produits de grandes nécessités obligent les responsables syndicaux à sortir de leur réserve. Alors que la CSA-Bénin de Anselme Amoussou a annoncé un géant meeting demain vendredi contre la cherté de la vie, la CSTB dans une déclaration en date du 15 Février s’annonce également dans la danse pour le 25 Février soit une semaine après l’organisation sœur.

Dans son message, le secrétaire général de la confédération syndicale des travailleurs du Bénin (CSTB) estime que le régime de la rupture n’a pas comblé les attentes des travailleurs avec sa gouvernance économique.

La conséquence, indique-t-il, la faim s’est généralisée dans le rang des travailleurs. Au niveau des jeunes, c’est le désespoir. Le premier responsable de la CSTB explique la situation des jeunes par la destruction des entreprises publiques, parapubliques et privées, la remise en cause des droits économiques acquis et la non augmentation des salaires depuis 2014.

Evoquant le programme d’action du gouvernement pour la période 2021-2026, Kassa Manpo affirme qu’à travers ce programme, « le gouvernement poursuit et corse sa gouvernance de faim généralisée« .

Il en veut pour preuve, « L’’abattement des salaires , la kyrielle de taxes sur les produits de première nécessité, la hausse des prix des produits pétroliers, de l’électricité, de l’eau et les licenciements massifs programmés déguisés en «départ volontaire », comme c’est le cas à la SBEE, le maintien et l’élargissement du mode esclavagiste d’emploi des travailleurs sous le statut d’Aspirant« .

C’est d’ailleurs contre tous maux qui frappent de plein fouet le travailleur béninois aujourd’hui, que la CSTB projette le 25 Février prochain à la bourse du travail, un géant meeting de protestation.

La CSTB toujours en lutte solitaire …

Depuis l’avènement du régime de la rupture, les organisations syndicales ne parlent plus le même langage. La confédération syndicales des travailleurs du Bénin (CSTB) s’est toujours démarqué des autres organisations syndicales par sa prise de position.

Considérée comme une organisation syndicale radicale et isolée par le gouvernement, la CSTB mène souvent ses luttes syndicales de façon solitaire. La projection d’un meeting pour le 25 Février prochain est bien illustratif de ce malaise.

Alors que plusieurs organisations syndicales se sont rendues solidaire de la CSA-Bénin pour donner un cachet particulier au meeting de protestation du 18 février prochain, la CSTB préfère organiser lui-même un autre meeting pour la même cause.

Rappelons que demain vendredi 18 Février, la CSA-Bénin sera entourée à la bourse du travail par la Cosi-Bénin de Noël Chadaré, de l’UNSTB de Apollinaire Aféwé, de la CSPIB de Clarisse Gnanhoui, de la CSUB de Christophe Houéssinon, et de la CGTB de Moudachirou Bachabi.