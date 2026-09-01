BENIN WEB TV

Chelsea : Robert Sánchez prêté à Côme

Robert Sánchez va poursuivre sa saison en Italie. Le gardien espagnol de 28 ans quitte temporairement Chelsea pour rejoindre Côme, où il est prêté jusqu’au terme de la saison 2026-2027 sans option d’achat, ont annoncé les deux clubs mardi 1er septembre, jour de clôture du mercato estival.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
33vues
Chelsea : Robert Sánchez prêté à Côme
Publicité
2 min de lecture
Google NewsCommenter
Sommaire

Arrivé à Chelsea en provenance de Brighton à l’été 2023, Sánchez s’était progressivement installé dans la hiérarchie des gardiens londoniens, remportant avec le club la Ligue Europa Conférence 2024-2025 puis la Coupe du monde des clubs 2025. Son temps de jeu s’est toutefois réduit ces dernières semaines après l’arrivée à Chelsea du gardien argentin Emiliano Martínez, recruté en provenance d’Aston Villa.

Titulaire lors de l’ouverture de la saison de Chelsea face à Fulham fin août, Sánchez avait ensuite été écarté du groupe après deux erreurs qui avaient relancé le débat sur la hiérarchie des gardiens du club londonien. Un départ temporaire est ainsi apparu comme une solution pour lui permettre de retrouver davantage de régularité.

À Côme, l’international espagnol retrouve Cesc Fàbregas, qui a salué l’expérience du joueur au plus haut niveau. «Robert apporte une expérience du très haut niveau et des qualités qui correspondent à la manière dont nous voulons jouer», a déclaré l’entraîneur espagnol, qui apprécie notamment la palette technique du gardien dans la construction du jeu depuis l’arrière.

Une concurrence à assurer avec Jean Butez

Sánchez devra dans un premier temps composer avec la concurrence de Jean Butez, gardien titulaire de Côme, qui prépare sa première participation à la Ligue des champions cette saison. Son arrivée constitue néanmoins un renfort d’expérience pour le club lombard, qui a déjà connu la scène internationale avec l’Espagne, notamment lors de l’Euro 2020 et de la Coupe du monde 2022.

Après trois saisons à Chelsea, le gardien espagnol découvre ainsi la Serie A avec l’ambition de retrouver du temps de jeu et de s’imposer dans un nouveau projet.

Articles liés

Manchester City officialise l’arrivée d’Iliman Ndiaye en provenance d’EvertonManchester City officialise l’arrivée d’Iliman Ndiaye en provenance d’EvertonGabriel Jesus débarque au FC BarceloneGabriel Jesus débarque au FC BarceloneMercato : Aston Villa officialise l’arrivée d’Ibrahim Mbaye en provenance du PSG pour 55 millions d’eurosMercato : Aston Villa officialise l’arrivée d’Ibrahim Mbaye en provenance du PSG pour 55 millions d’eurosAS Roma : Gasperini ferme la porte à un départ de Manu KonéAS Roma : Gasperini ferme la porte à un départ de Manu Koné

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.

Merci pour votre lecture — publicité
© 2026 BENIN WEB TV